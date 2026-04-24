Separazione Ranieri-Roma, il retroscena: l'ex senior advisor ha cambiato idea sulle dimissioni

Emergono nuove indiscrezioni sulla rottura tra Claudio Ranieri e la Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Stefano Petrucci, il Senior Advisor aveva ribadito alla proprietà l’impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo con l'allenatore Gian Piero Gasperini. Inizialmente Ranieri si era detto disposto a fare un passo di lato per favorire una soluzione. I Friedkin, dopo aver tentato invano di ricucire lo strappo tra le parti, hanno scelto di rinnovare la fiducia a Gasperini nella tarda mattinata di ieri. La volontà della proprietà texana era quella di gestire l'addio attraverso un comunicato congiunto che annunciasse le dimissioni del dirigente di Testaccio.

Tuttavia, Ranieri ha successivamente compiuto un passo indietro, decidendo di non voler più rassegnare le dimissioni. La scelta ha colto di sorpresa i Friedkin, che hanno reagito negativamente al cambio di programma. Questa tensione interna ha prodotto come risultato finale il comunicato ufficiale della società, caratterizzato da toni freddi per annunciare la fine della collaborazione.

(Manà Manà Sport)