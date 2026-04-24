RANIERI: "Via per una scelta unilaterale della Roma. Ringrazio il popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni"

ANSA - Claudio Ranieri parla per la prima volta dopo l 'addio alla Roma e il comunicato ufficiale uscito nel corso della mattinata odierna. Ecco le sue dichiarazioni all'agenzia di stampa: «L'interruzione del rapporto di Senior Advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle. Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre».