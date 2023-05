"The countdown is on": Il post social criptico della Roma fa crescere la curiosità dei tifosi

Come se non bastasse la finale di Budapest del 31 maggio, ecco che la Roma contribuisce ad alimentare ulteriormente i pensieri (e le speranze) di tutti i tifosi giallorossi. Sui propri profili social il club ha postato un'immagine di un lupo mostrando solo gli occhi avvolti dall'oscurità, aggiungendo poi la descrizione "The countdown is on". Tutto lascia pensare che sia rivolto alla partita di Europa League contro il Siviglia, ma a molti tifosi non è sfuggito un piccolo particolare. Lo stile dell'immagine, con filtro rosso e mostrando solo gli occhi, è identico a quello usato in estate per preannunciare gli acquisti di calciomercato che di lì a poco sarebbero stati resi ufficiali. C'è chi parla di un possibile annuncio di Aouar dal Lione, ma soprattutto del rinnovo tanto sperato di José Mourinho, ancora al centro di numerose voci di addio alla fine di questa stagione. Aspettiamo quindi ulteriori novità.

The countdown is on… pic.twitter.com/wO2SmILAsO — AS Roma (@OfficialASRoma) May 20, 2023