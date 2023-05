Formula Josè: dal Porto in poi mai un anno senza finali

Ha vinto 26 titoli e ha raggiunto 26 finali. Un percorso impressionante nel quale José Mourinho ha sempre vissuto almeno una partita che valeva un trofeo in ogni stagione. (...) Nel biennio magico 2002-2004 Josè completò una scalata incredibile con sei finali in due anni: sulla panchina del Porto, Mourinho vinse consecutivamente la Coppa Uefa e la Champions League. Con il Chelsea, lasciando intendere che tipo fosse, si autoproclamò subito The Special One davanti a microfoni e telecamere. E non tradì affatto le attese perché vinse al primo colpo la Premier League 50 anni esatti dopo il primo e ultimo titolo del Chelsea. Nel primo triennio inglese, inoltre, partecipò a 5 finali, alimentando il palmarés e le ambizioni. Con l’Inter finalizzò lo storico triplete anche a spese della Roma, seconda in campionato al fotofinish e battuta all’Olimpico nella finale di Coppa Italia. (...) Tre le coppe vinte in un anno con il Manchester United e soprattutto la finale meritata sul campo con il Tottenham, in Coppa di Lega a Wembley contro il Manchester City, ma mai giocata. (...)

(corsport)