VIDEO - Gasperini: "La presenza di Corbin Friedkin a Trigoria è un segnale. La proprietà si muove anche in prospettiva futura"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla presenza di Corbin Friedkin (fratello del vicepresidente Ryan) a Trigoria: "La presenza di Corbin Friedkin è sicuramente un segnale: la proprietà comincia a muoversi non solo per il finale di campionato, che è la priorità adesso, ma anche in prospettiva futura".
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— laroma24.it (@LAROMA24) May 3, 2026