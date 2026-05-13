Serie A, la Lega ha chiesto l'anticipo del derby alle 12: proposto alla FITP lo slittamento della finale alle 17:30

Il caos del derby di Roma continua a tenere banco. A pochi giorni dall'inizio della penultima giornata di Serie A, Roma e Lazio (e di conseguenza anche tutte le altre squadre coinvolte nella lotta alla Champions League) non sanno la data e l'orario di quando scenderanno in campo. Ieri la prefettura di Roma aveva bocciato l'idea della Lega di far disputare il derby domenica alle 12:30 e lo aveva programmato per lunedì 18 alle 20:45. Di lì a poco era stato fatto un ricorso al TAR, mentre notizia dell'ultim'ora, la Lega Serie A avrebbe chiesto, come riportato da Sky Sport, di anticipare il derby domenica alle 12:00. Inoltre, è stata richiesta la collaborazione della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) per posticipare la finale degli Internazionali alle 17:30.

ULTIM’ORA



Richiesto l’anticipo del derby di Roma domenica alle 12:00

Decisione in sinergia di Lega Serie A e prefettura

Chiesto alla FITP di posticipare la finale ATP 1000 di Roma alle 17:30#SkySport #SerieA #RomaLazio — skysport (@SkySport) May 13, 2026



