Roma-Lazio: Mancini segna e corre verso la Sud. E Ryan Friedkin ride in tribuna (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico si gioca il Derby della Capitale e a stappare la partita ci ha pensato Gianluca Mancini, il quale ha battuto Furlanetto al minuto 40 con un grande colpo di testa sul corner battuto da Pisilli. Il difensore ha segnato sotto la Curva Nord, ma ha esultando correndo verso la Curva Sud e sfoggiando il suo inchino. Intanto in tribuna il vice presidente Ryan Friedkin è stato pizzicato dalle telecamere mentre sorrideva dopo il gol del vantaggio.



