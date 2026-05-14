LIVE - Serie A, caos 37a giornata: entro le 18 la decisione del TAR sul ricorso della Lega per il derby

La Serie A è nel caos e ad oggi non sono ancora state comunicate le date della trentasettesima giornata. Tutto ruota attorno al Derby della Capitale: la Prefettura ha spostato Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle ore 20:45 per evitare la sovrapposizione con la finale maschile degli Internazionali di tennis (in programma domenica alle 17 al Foro Italico), mentre la Lega spinge per giocare domenica 17 alle 12 e ha già presentato ricorso al TAR. Inoltre sarà necessario garantire la contemporaneità delle partite in cui sono coinvolte le squadre in lotta per i medesimi obiettivi di classifica, motivo per cui Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma si disputeranno alla stessa ora del derby e attendono una risposta. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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10:00 - Dopo la decisione della Prefettura di Roma di far disputare il derby lunedì 18 maggio alle ore 20:45, la Lega Serie A ha presentato ricorso d'urgenza al TAR e la risposta definitiva dovrebbe arrivare entro le 18 della giornata odierna.