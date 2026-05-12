LIVE - Caos 37a giornata, Rocca: "Derby? Meglio lunedì, intervengano ministro e prefetto". La Lega: "Va rispettata la contemporaneità"

Tiene banco il tema legato alla contemporaneità delle gare nell’ultimo tratto di Serie A. Con diverse squadre ancora in corsa per gli stessi obiettivi di classifica, dalla Champions alla salvezza, il calendario e l’eventuale collocazione delle partite sono diventati argomento di discussione. In particolare, resta attesa l’ufficialità sull’orario del derby tra Roma e Lazio, snodo che potrebbe incidere in maniera significativa sulla programmazione delle altre sfide che coinvolgono le dirette concorrenti nella corsa europea. Tra comunicati, indiscrezioni e possibili scenari, ecco tutti gli aggiornamenti.

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11:34 - Arriva anche la presa di posizione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che contesta apertamente l’ipotesi relativa all’orario del derby. "L’annuncio di De Siervo sull’orario di gioco del derby mi lascia perplesso, per usare un eufemismo”, ha dichiarato Rocca. “Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio".

11:01 - La Lega Serie A, in un comunicato stampa, ricorda l'esigenza di garantire che "nelle ultime due giornate del Campionato 2025/2026 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica" e dunque fa riferimento a due blocchi, quello delle 12.30 (in attesa che il Viminale faccia le sue determinazione per il derby romano) e l'altro delle 20.45. Domenica 17 maggio 2026 ore 12.30: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. Domenica 17 maggio 2026 ore 20.45: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. La Lega Serie A, inoltre, dispone "che il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare".

(Italpress)