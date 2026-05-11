Serie A, ufficiale: il Derby di Roma si giocherà alle 12:30

Ora è ufficiale: domenica il derby di Roma si giocherà alle 12:30. Lo ha comunicato la Lega di Serie A sul proprio sito ufficiale. In contemporanea Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Situazione diversa per quest'ultima: "Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00", si legge nella nota.
37ª GIORNATA – SERIE A 2025/2026
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Roma – Lazio
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Como – Parma
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Genoa – Milan
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Juventus – Fiorentina
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Pisa – Napoli*
Domenica 17 maggio 2026, ore 18.00: Inter – Verona
Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Atalanta – Bologna
Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Cagliari – Torino
Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Sassuolo – Lecce
Domenica 17 maggio 2026: Udinese – Cremonese
Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00.
(legaseriea.it)