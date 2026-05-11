Serie A, ufficiale: il Derby di Roma si giocherà alle 12:30

Ora è ufficiale: domenica il derby di Roma si giocherà alle 12:30. Lo ha comunicato la Lega di Serie A sul proprio sito ufficiale. In contemporanea Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Situazione diversa per quest'ultima: "Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00", si legge nella nota.

37ª GIORNATA – SERIE A 2025/2026

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Roma – Lazio

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Como – Parma

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Genoa – Milan

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Juventus – Fiorentina

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Pisa – Napoli*

Domenica 17 maggio 2026, ore 18.00: Inter – Verona

Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Atalanta – Bologna

Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Cagliari – Torino

Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Sassuolo – Lecce

Domenica 17 maggio 2026: Udinese – Cremonese

Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00.

(legaseriea.it)