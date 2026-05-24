Hellas Verona-Roma: Svilar e Pisilli premiati nel prepartita dalla Lega Serie A (FOTO)

Oggi alle ore 20:45 la Roma sarà ospite dell’Hellas Verona in occasione della trentottesima e ultima giornata di Serie A e si tratta di una partita che potrebbe cambiare anche il futuro del club: in caso di vittoria i giallorossi sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione a cui mancano dal 2019. Nel prepartita Mile Svilar e Niccolò Pisilli hanno ricevuto due riconoscimenti da parte della Lega Serie A: l'estremo difensore ha vinto il premio di miglior portiere del campionato, mentre il centrocampista è stato nominato "Rising Star" del mese di maggio.

(foto account X Lega Serie A)

Mile Svilar riceve il premio Best Goalkeeper ?? pic.twitter.com/lCUIobPUP2 — Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2026





Rising Star of the Month: Niccolò Pisilli ?? pic.twitter.com/wXS1dapZjp — Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2026



