Hellas Verona-Roma, striscione del 'Roma Club Padova' per El Shaarawy: "Rendiamo onore al Faraone" (FOTO)

Oggi alle ore 20:45 la Roma sarà ospite dell’Hellas Verona in occasione della trentottesima e ultima giornata di Serie A e si tratta di una partita che potrebbe cambiare anche il futuro del club: in caso di vittoria i giallorossi sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione a cui mancano dal 2019. Sarà una sfida speciale anche per Stephan El Shaarawy, alla sua ultima gara con la maglia della Roma prima dell'addio al termine della stagione. Nel settore dedicato ai tifosi giallorossi è spuntato uno striscione del "Roma Club Padova": "Al Faraone il club rende onore. Grazie Stephan".