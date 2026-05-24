Hellas Verona-Roma, la moviola: fallo di mano di Bowie, Sozza assegna il rigore dopo la revisione al monitor. Corretti i due gialli a Valentini

Allo Stadio Bentegodi va in scena il delicatissimo match tra Hellas Verona e Roma , valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. La sfida è diretta dall’arbitro Simone Sozza, coadiuvato dagli assistenti M. Rossi e Laudato. Il IV Uomo è Feliciani, mentre VAR e AVAR sono rispettivamente Meraviglia e Maggioni.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

55' - Calcio di rigore per la Roma! Fallo di mano di Bowie sugli sviluppi di corner, ma per l'arbitro non c'è nulla. Il VAR richiama Sozza, il quale dopo il controllo al monitor assegna il penalty.

50' - L'Hellas Verona resta in dieci! Valentini, già ammonito, trattiene un indemoniato Dybala al limite dell'area: l'arbitro fischia ed estrae il secondo cartellino giallo che costa l'espulsione.