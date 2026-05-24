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Hellas Verona-Roma: Gasperini arriva al Bentegodi e alcuni piccoli tifosi si inchinano a lui (VIDEO)

24/05/2026 alle 20:22.
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Oggi alle ore 20:45 la Roma sarà ospite dell’Hellas Verona in occasione della trentottesima e ultima giornata di Serie A e si tratta di una partita che potrebbe cambiare anche il futuro del club: in caso di vittoria i giallorossi sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione a cui mancano dal 2019. La squadra giallorossa è arrivata allo stadio intorno alle 19:30 e all'ingresso del Bentegodi è andato in scena un simpatico siparietto: al momento del passaggio di Gian Piero Gasperini alcuni piccoli tifosi si sono inchinati e il mister è scoppiato a ridere.