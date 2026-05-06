Caos derby: ipotesi slittamento a lunedì 18 maggio o mercoledì 20

Il Derby della Capitale si avvicina, ma al momento non si ha ancora una data precisa e il motivo è legato alla presenza degli Internazionali di Roma: la finale del torneo di tennis andrà in scena domenica 17 maggio alle ore 17 al Foro Italico e per garantire l'ordine pubblico si sta pensando di far giocare Roma-Lazio, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A, alle 12:30. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , si stanno valutando altre ipotesi come lo spostamento a lunedì 18 maggio o a mercoledì 20. Tale cambiamento riguarderebbe anche le rivali dei giallorossi e dei biancocelesti, che sarebbero costrette a giocare lo stesso giorno del derby per garantire la contemporaneità nel penultimo turno di campionato.

(corsera)