Il derby ritorna in sospeso: rischio sicurezza al Foro Italico

Il derby del 17 maggio alle 12.30? Forse, ma anche no. Dopo l'ipotesi di un anticipo nella tarda mattinata per non giocare all'Olimpico quasi in contemporanea con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico, in programma alle 5 del pomeriggio - con oltre 20mila appassionati che sognano di poter vedere Jannik Sinner aggiudicarsi il trofeo romano per la prima volta -, si fa largo adesso la possibilità che la stracittadina Roma-Lazio, decisiva per i piazzamenti europei di entrambe le squadre, sicuramente per i giallorossi, possa essere spostata ad altra data. [...]
Le partite potrebbero essere spostate al giorno successivo, lunedì 18, o anche a mercoledì 20, creando una giornata infrasettimanale prima di quella conclusiva domenica 24 maggio. [...] Prefettura e Questura al momento non si sbilanciano: le riunioni tecniche su questo tema inizieranno la prossima settimana. [...]
Il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli spinge per le 12.30 perché «c'è un problema strutturale sugli orari, visto che alle nostre 20.45 in Oriente dormono. Il
derby di Roma, che dovremmo dare alle 12.30, ecco che potrebbe essere apprezzato anche sui mercati orientali». [...]
(corsera)