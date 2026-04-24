VIDEO - Gasperini commenta il comunicato su Ranieri: “Evidenzia la fiducia da parte della società e che la Roma è davanti a tutto!”

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Dall’Ara. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul comunicato del club riguardante l'addio di Claudio Ranieri : "Evidenzia due cose. Una è la fiducia che non mi è mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno c'è sempre stato sostegno. L'altra cosa importante è che la Roma è davanti a tutto. Queste sono le due linee".

? Gian Piero #Gasperini commenta il comunicato dell’addio di Claudio #Ranieri ?



?️ “Evidenzia la fiducia da parte della società, che non mi è mai mancata, e che la Roma è davanti a tutto!” ?#ASRoma pic.twitter.com/tPZWGFJvEQ — laroma24.it (@LAROMA24) April 24, 2026



