Serie A, la Juventus non sbaglia: battuto 2-0 il Genoa, Martin sbaglia un rigore. Bianconeri a +3 sulla Roma e a -1 dal Como quarto

All'Allianz Stadium è andato in scena il match tra Juventus e Genoa, valido per la trentunesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 2-0 per i bianconeri. I padroni di casa indirizzano la gara già nel primo tempo e mettono a segno due reti in pochi minuti: al 4' Bremer sblocca la partita e al 17' il solito McKennie sigla il raddoppio. Nella ripresa il Grifone prova a scuotersi e sfiora anche il gol, ma Di Gregorio para il rigore calciato da Martin al 75' e inchioda il punteggio sul 2-0. In seguito a questo successo gli uomini di Spalletti si portano a +3 sulla Roma (sesta e ferma a 54 punti) e il quarto posto in classifica occupato dal Como dista una lunghezza, mentre la squadra di De Rossi ( accolto dai tifosi bianconeri con degli applausi ) è quattordicesima a +6 sulla zona retrocessione.