Juventus-Genoa, De Rossi applaudito dai tifosi bianconeri: "Non me l'aspettavo, sono sempre stato un loro rivale"

All'Allianz Stadium sta andando in scena il match tra Juventus e Genoa, valido per la trentunesima giornata di Serie A. Prima del calcio d'inizio Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, è stato accolto a sorpresa dai tifosi bianconeri con degli applausi e nemmeno il tecnico si aspettava un gesto del genere: "Non mi aspettavo i tifosi della Juventus mi accogliessero con tanti applausi, sono stato sempre un loro rivale con la Roma. Mi ha fatto piacere e forse riconoscono che vivo il calcio nel modo in cui piace alla gente e non sono mai andato oltre con le esternazioni - le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN -. Prima esperienza qui da allenatore con la Roma? Ovvio che si migliora sempre, questa è l’esperienza. Oggi siamo quasi dispiaciuti di doverci fare un dispetto io e Spalletti, ci vogliamo bene".