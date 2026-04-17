Roma-Atalanta: Wesley verso l'esclusione dai convocati

Domani alle ore 20:45 si giocherà allo Stadio Olimpico il delicatissimo scontro diretto tra Roma e Atalanta, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. I giallorossi sono sesti in classifica con 57 punti e la Juventus quarta dista tre lunghezze, mentre la Dea è settima a quota 53. I capitolini sono in piena emergenza a causa dei numerosi infortuni e da giorni tiene banco la questione Wesley: "Sente di poter giocare - le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa -. Effettua sprint, scatti e tiri, ma il reparto medico ritiene che ci siano dei rischi". In attesa della comunicazione della lista dei convocati ( slittata a domani ), filtra pessimismo sul ritorno dell'esterno brasiliano: come rivelato dal portale, il classe 2003 va verso l'esclusione.

(pazzidifanta.com)