Roma-Atalanta, dal caso Wesley al recupero di Pisilli: la lista dei convocati slitta a domani mattina

Domani alle ore 20:45 si giocherà allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Atalanta, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto: i giallorossi sono sesti in classifica con 57 punti e la Juventus quarta dista tre lunghezze, mentre la Dea è settima a quota 53. Gian Piero Gasperini deve fare i conti con diversi indisponibili e spera di recuperare in extremis Wesley e Niccolò Pisilli: il brasiliano si sente pronto per scendere in campo ma lo staff medico non ha ancora dato il via libera ("Sente di poter giocare - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Effettua sprint, scatti e tiri, ma il reparto medico ritiene che ci siano dei rischi") e si va verso l'esclusione , mentre il centrocampista sta smaltendo una distorsione alla caviglia ("Sembra aver recuperato abbastanza bene"). Entrambi saranno valutati fino all'ultimo istante, motivo per cui la lista dei convocati in vista della partita sarà comunicata soltanto domani mattina.