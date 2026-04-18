Roma-Atalanta, la gaffe di Tsimikas: stava entrando in campo con la maglia di Zaragoza

Allo Stadio Olimpico è andato in scena lo scontro diretto tra Roma e Atalanta, valido per la trentatreesima giornata di Serie A, ed è terminato con il risultato di 1-1. Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con altri due infortuni, ovvero quelli di Gianluca Mancini e Devyne Rensch . Il terzino olandese è uscito per un problema al flessore della coscia destra e al suo posto è entrato Kostas Tsimikas. Il greco, fischiato dai tifosi al momento del cambio, si è reso protagonista di una svista incredibile: il classe '96 stava entrando in campo con la maglia di Bryan Zaragoza, ma fortunatamente se ne è accorto poco prima di arrivare a bordocampo e ha subito cambiato la casacca.