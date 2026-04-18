Roma-Atalanta, crampo all'adduttore destro per Mancini. Gasperini: "Si è fermato in tempo e ci sarà contro il Bologna". Rensch out per un problema al flessore destro

Problemi per Gianluca Mancini. Il numero 23 giallorosso è prima rientrato in campo dopo l'intervallo nella sfida contro l'Atalanta con una fasciatura alla coscia, per poi uscire dal campo al 59' a causa di un indurimento muscolare. Il difensore si è seduto in panchina ed è stato medicato con fasciatura e ghiaccio nella zona interna della coscia destra. Al suo posto è entrato Daniele Ghilardi.

Al minuto 75 Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con un altro infortunio e lo sfortunato protagonista è stato Devyne Rensch, il quale è stato sostituito a causa di un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto è entrato Kostas Tsimikas, fischiato da una parte dei tifosi giallorossi.