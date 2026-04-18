Roma-Atalanta, GASPERINI: "Grato a squadra e tifosi, non meritano il teatrino visto in settimana. La Champions è ancora possibile" (VIDEO)

La Roma non riesce a sbloccarsi negli scontri diretti e pareggia 1-1 contro l'Atalanta nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La Dea passa in vantaggio al minuto 12 con Krstovic, ma i giallorossi rispondono con Hermoso poco prima dell'intervallo. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

GASPERINI A SKY SPORT

Abbiamo visto una partita divertente nel primo tempo. Se il portiere avversario è il migliore in campo significa che la Roma ha prodotto...

"Carnesecchi è stato bravo in molte occasioni. Abbiamo provato più dell’Atalanta a vincere la partita. Nel secondo tempo è subentrata un po’ di fatica, qualche errore in più. Abbiamo cercato il risultato pieno fino alla fine".

Negli scontri diretti tante volte siete stati vicini alla vittoria...

"A volte ci sono state partite come con la Juve, il Milan, il Napoli... A Como, invece, abbiamo perso ma eravamo in 10. Nel ritorno poi non abbiamo mai perso tranne contro l’Inter".

Perché secondo lei sono aumentati i gol subiti?

"Fino a dicembre abbiamo avuto continuità di formazione che ci ha garantito grande tenuta difensiva. Poi con Malen abbiamo migliorato quella offensiva. Era difficile tenere quella media, era straordinaria".

A fine stagione la proprietà dovrà fare una scelta tra lei o Ranieri...

"Sono stato tirato dentro questa cosa. Da una settimana non si parla di altro. Non ho mai dato risposta e continuo a non darle. Non mi sembra una cosa piacevole per la gente che c’era allo stadio. Abbiamo ancora cinque partite in cui lottiamo per dei traguardi. A mio parere questa squadra ha fatto molto bene se ancora oggi siamo sopra di quattro punti sull’Atalanta. Sono concentrato su questa situazione. Bisogna chiudere bene il campionato. Per me è stata un’esperienza straordinaria, dove sono arrivato con scetticismo intorno e un po' di rivalità dovuta agli ultimi anni. Sono grato a questi giocatori che mi hanno sempre seguito e per le gratificazioni che mi ha concesso il pubblico fino ad ora. Quello che sarà tra un mese si affronterà a fine campionato".

GASPERINI A DAZN

Che sensazioni sta provando?

“Soddisfazione di aver giocato una bella partita con squadra forte che ha giocato la Champions, ma noi siamo 4 punti avanti. Sono partite difficile ed equilibrate per tutti, non bisogna essere delusi perché abbiamo giocato bene con grande squadra. È stato molto bravo Carnesecchi in alcune occasioni…”.

Come ha vissuto questa settimana? L'impatto del pubblico oggi?

“Il pubblico è sempre fantastico, ha sostenuto la squadra e ha sempre spinto. Ha fatto striscioni di grande maturità e la squadra ha dato ciò che poteva. Peccato non aver vinto”.

I fischi della curva vanno letti oltre la prestazione?

“Esatto. La partita è stata ottima, quindi penso siano piuttosto per questa bruttissima settimana e sono giustissimi perché il pubblico non merita il teatrino che ha visto. Mi dispiace essere coinvolto, nel mio cerco di non dire altro e rimanere in silenzio”.

Champions ancora possibile?

“Certo, anche se è più difficile perché partite sono di meno. Speriamo di avere a disposizione nostri giocatori che possano aiutarci molto”.

C’è Mattia Caldara qui in studio…

“Grande Mattia, sei andato dall’altra parte. Ci siamo divertiti molto, è stato proprio l’inizio, c’era anche Bryan Cristante e l’anno dopo arrivò Mancini. Era una squadra molto giovane, prima della partita ricordo ancora il ticchettio dei tacchetti, ma spesso facevamo gol già dall'inizio e andavamo forte. Hai davanti una bella carriera da opinionista, sei giovane. Farai l'allenatore? Auguri allora (ride, ndr)".

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

La Champions è ancora un obiettivo concreto per la Roma?

“Prima devi conquistare l’Europa League ed è una cosa matematica. Abbiamo raggiunto il Como e tenuto distante l’Atalanta che l’anno scorso era arrivata terza. Non è ancora tutto definitivo, c’è la Juventus a due punti e deve giocare domani. Vedendo i risultati di queste settimane, le partite diventano molto difficili, si fatica di più e può succedere davvero di tutto. Il campionato è famosissimo per delle sorprese anche di squadre che stanno per vincere lo scudetto e falliscono all’ultimo chilometro. Quello è sempre un bel traguardo, poi qualcuno si pianta e altri accelerano. Noi siamo ancora dentro. Ho visto una buona Roma contro una squadra forte, che ha una rosa di valore e ha giocato in Champions. Abbiamo fatto una bella partita, il primo tempo è finito 1-1 ma abbiamo avuto occasioni importanti nel primo tempo e nel secondo è subentrata un po' di fatica e con i cambi le partite si modificano. Ma la squadra ha motivazioni, carattere, voglia di fare e ha fatto belle cose”.

Per una volta vorrei toccare un aspetto umano, la sua ultima immagine in conferenza…

“Vuol dire che sto invecchiando, mi commuovo! (ride, ndr)”.

Il suo stato d'animo in queste ore?

“La risposta della squadra è stata fantastica. Questa settimana sono stati ancora più grandi per come si sono allenati e come hanno giocato. Li ringrazio ancora di più. Il pubblico è sempre straordinario, oggi c'erano 60.000 persone. I tifosi hanno tutto il diritto di non essere contento di questo teatrino di questa settimana, è una cosa poco gratificante per tutti. Mi dispiace di essere indirettamente coinvolto e posso solo cercare di evitare l’argomento. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano: non ho risposto e non voglio rispondere, non alimento e voglio chiudere. Mi dispiace per questa situazione, ringrazio i giocatori e il pubblico”.

Il modello Atalanta è applicabile a Roma?

“Non è facile… È stato complicato in tutto il mondo, ma non per la qualità dei risultati. Tante squadre hanno vinto anche di più e hanno fatto percorsi straordinari. Il modello Atalanta ha fatto questo facendo tanti utili e questa è stata la differenza. Gli altri facevano fatica a fare quei risultati. L’Atalanta andava a giocare in Italia e in Europa, in stadi difficili. Ma la capacità di essere competitivi, facendo 10 anni di fila di grandi utili, era incredibile”.

Le condizioni di Mancini?

“Si sa regolare molto bene. Aveva un crampo all’adduttore, si è fermato in tempo e sarà sicuramente disponibile per la prossima partita”.

Ha parlato con qualcuno del "teatrino", magari di un gradino più alto...

"Parlo solo della squadra".

A maggio avrà qualche forza in più e recupererà qualcuno?

"È una speranza, ma mi auguro una certezza. Quanto devono stare fuori? Non so tra quanto ritorneranno, ma ci conto molto. Quello più distante è Pellegrini. Koné, Dybala e Wesley sono in dirittura d’arrivo".

GASPERINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una bellissima Roma contro un’Atalanta molto forte...

"Sì. Soprattutto il primo tempo abbiamo fatto molto bene, meritavamo anche di andare in vantaggio. Abbiamo cercato di tenere tutta la partita. L’Atalanta è una squadra forte, con dei cambi anche importanti. Mi sembrava che loro si accontentassero molto più di noi del pareggio a un certo punto. Però è stata una partita equilibrata, difficile per tutte e due le squadre, ma la Roma ne è uscita molto bene".

Carnesecchi è stato eletto migliore in campo. Questo è un segnale: una Roma che ha fatto bene anche in fase offensiva...

"Sì. Ha tirato in porta, ha avuto ottime occasioni da gol, molte più di loro che ne hanno avuta qualcuna. Complimenti a tutti questi ragazzi. Questo è un periodo strano, difficile, basta vedere i risultati delle altre partite. Si arriva un po’ vicino al traguardo e quindi la pressione aumenta di più. Noi non molliamo e continuiamo a giocare così".





