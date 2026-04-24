Lazio, Lotito: "Niente tifosi allo stadio al derby? Io ho fatto tutto quello che dovevo"

AGI - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia di stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla decisione dei gruppi del tifo organizzato di non entrare allo Stadio Olimpico in occasione del Derby della Capitale in programma il weekend del 17 maggio. Ecco le sue parole: "Lo dovete chiedere a loro e non a me. Io ho fatto tutto quello che dovevo e penso che lo dissimulino i fatti e i comportamenti".