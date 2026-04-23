Lazio, il tifo organizzato: "La nostra dignità vale molto di più di un derby, non entreremo allo stadio" (FOTO e COMUNICATO)

Nel weekend del 17 maggio andrà in scena la partita più attesa dell'anno, ovvero il Derby della Capitale. La sfida tra Roma e Lazio è valida per la trentasettesima giornata di Serie A e sarà l'ultima partita casalinga dei giallorossi in stagione. Nonostante sia una gara fondamentale per entrambe le tifoserie, i sostenitori biancocelesti hanno comunicato la decisione di non entrare allo stadio per continuare la protesta contro la società. I gruppi del tifo organizzato, infatti, resteranno a Ponte Milvio. Ecco la nota: "Capiamo l'importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell'altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma - Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità".



