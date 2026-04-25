Gianluca Rocchi si autosospende dal ruolo di designatore arbitrale

Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore della CAN. La decisione è stata presa in seguito all'avviso di garanzia per concorso in frode sportiva notificato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sul campionato 2024-2025. Il dirigente rimarrà lontano dalle proprie funzioni in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA. L'autosospensione arriva in un momento di tensione per il sistema calcio italiano, con le indagini che mirano a chiarire eventuali condizionamenti nelle decisioni del VAR a Lissone.
(corrieredellosport.it)