Avviso di garanzia per Rocchi: indagato per concorso in frode sportiva, nel mirino alcuni episodi arbitrali controversi

Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, è indagato per concorso in frode sportiva. Secondo quanto riportato dall'agenzia AGI, al numero uno dell'AIA è stato notificato un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta della Procura.

Al centro dell'indagine figura la sfida tra Udinese e Parma del 1° maggio 2025. Secondo l'esposto presentato da Domenico Rocca, gli addetti al VAR Daniele Paterna e Simone Sozza sarebbero stati inizialmente orientati a non assegnare un calcio di rigore per un tocco di mano. Tuttavia, Rocchi si sarebbe alzato dalla sua postazione per bussare più volte sul vetro della stanza dei colleghi per richiamare la loro attenzione. Dalle immagini emergerebbe il labiale di Paterna che, dopo il presunto intervento del designatore, afferma: "È rigore". Gli ufficiali di gara avrebbero quindi cambiato valutazione, richiamando l'arbitro per una on field review. L'inchiesta riguarderebbe anche altri episodi controversi del passato, tra cui la mancata espulsione di Alessandro Bastoni durante la sfida tra Inter e Verona della stagione 2023/2024.