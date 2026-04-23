Bologna-Roma: Dybala ed El Shaarawy in lotta per una maglia da titolare

Sabato alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Renato Dall'Ara il match tra Roma e Bologna, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini sta recuperando diversi calciatori in vista di questa partita e tra questi c'è Paulo Dybala, assente dal 25 gennaio. Come rivelato dal sito, la Joya continua ad allenarsi con il resto del gruppo e negli ultimi giorni ha anche aumentato i carichi di lavoro. Il numero 21, quindi, potrebbe partire titolare contro i felsinei ed è in ballottaggio con Stephan El Shaarawy per un posto al fianco di Matias Soulé.

(gianlucadimarzio.com)