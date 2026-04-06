Atalanta, Palladino: "Roma e Como? Risultati positivi per noi, ma non dobbiamo guardare in casa degli altri"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming in seguito alla vittoria per 0-3 in casa del Lecce . Successo importantissimo per la Dea, che si porta a un solo punto di distanza da Roma e Juventus e la Champions League è lontana cinque lunghezze. Ecco le parole del tecnico dei bergamaschi.

PALLADINO A DAZN

Vi siete caricati dopo lo 0-0 del Como contro l'Udinese?

"I risultati di ieri sono stati positivi per noi, anche squadre che si trovano dietro di noi hanno perso punti e anche quelle davanti lo hanno fatto. Il Como ha perso qualche punto, ma non l'ho comunicato alla squadra. Ormai i ragazzi con i telefoni vedono tutte le notizie, ma io ho cercato di farli rimanere concentrati. Dobbiamo pensare a noi stessi senza guardare in casa degli altri. Ho chiesto alla squadra di finire questo percorso dando tutto e mi piacerebbe guardare i calciatori negli occhi all'ultima giornata dopo aver dato tutto. Vedremo quale sarà la nostra posizione in classifica".