Serie A, dominio Atalanta in casa del Lecce: la Dea vince 0-3 e si porta a -1 da Roma e Juventus

Alle ore 15 è andata in scena la partita tra Lecce e Atalanta, valida per la trentunesima giornata di Serie A, e si è conclusa con un secco 0-3 per gli ospiti. Dominio totale degli uomini di Palladino, che sbloccano la gara al minuto 29 con lo slalom di Scalvini e chiudono la pratica nella ripresa con le reti di Krstovic e Raspadori. Vittoria fondamentale per la Dea, che sale a 53 punti e si porta a -1 dalla Roma sesta e dalla Juventus quinta (che però ha una partita in meno): il Como quarto, invece, è lontano cinque lunghezze. Il Lecce, invece, è diciottesimo a quota 27 e ha gli stessi punti della Cremonese attualmente salva.