Atalanta, Palladino: "Abbiamo retto la fisicità della Roma, sono soddisfatto della prestazione"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Sono contento delle prestazioni fatte contro Juventus e Roma, sabato abbiamo retto anche la fisicità dei giallorossi. L'aspetto che più mi interessa però è quello mentale. Abbiamo cercato di lavorare per mettere nelle migliori condizioni i nostri giocatori".