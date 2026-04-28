AIA, il Collegio di Garanzia del CONI conferma l'inibizione di 13 mesi per Zappi

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso presentato da Antonio Zappi. L'ex presidente dell'AIA aveva impugnato la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC che, lo scorso 23 febbraio, aveva confermato la sanzione di 13 mesi di inibizione a suo carico. Nel dispositivo emesso oggi, l'organo di ultimo grado della giustizia sportiva "ha respinto il ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC". La decisione conferma integralmente quanto stabilito dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso gennaio.

L'inibizione di 13 mesi resta dunque operativa. Il procedimento era nato dal deferimento della Procura Federale relativo alle violazioni contestate al dirigente nell'ambito della gestione dell'associazione arbitrale.