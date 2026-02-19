AIA, la Corte d'Appello FIGC respinge l'appello di Zappi: confermata l'inibizione di 13 mesi, decade da presidente dell'AIA

Arriva il verdetto definitivo della giustizia sportiva riguardo la posizione di Antonio Zappi. La Corte Federale d'Appello della FIGC ha respinto il ricorso presentato dal numero uno degli arbitri italiani, confermando in toto la sanzione inflitta in primo grado. Zappi dovrà scontare un'inibizione di 13 mesi. Le motivazioni della condanna fanno riferimento alle indebite pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici arbitrali di Serie C e Serie D .

La conferma della sentenza ha effetti immediati e decisivi sul futuro istituzionale dell'Associazione Italiana Arbitri. In base alle norme federali vigenti, infatti, una sanzione di tale entità comporta l'automatica decadenza dalla carica: Antonio Zappi non potrà più ricoprire il ruolo di Presidente dell'AIA.