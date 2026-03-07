VIDEO - Gasperini: "Rimonte subite? Si può parlare anche di come sei andato sul 3-1 contro la Juventus e delle prestazioni fatte con i bianconeri e il Napoli..."

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa di Daniele De Rossi, valido per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Ferraris. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle rimonte e sulle disattenzioni difensive nei finali delle partite, spostando però il focus sugli aspetti positivi visti contro Napoli e Juventus: "Si può continuare a parlare di questo oppure si può cominciare a parlare di come sei andato 3-1, di come hai giocato a Napoli, di che razza di prestazione hai fatto, di che cosa ti ha portato a fare quelle prestazioni, di come hanno giocato certi giocatori... Dipende sempre cosa vuoi vedere".

