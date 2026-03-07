VIDEO - Gasperini e il retroscena sulla cena con Totti: "Chi ha pagato il conto? Nessuno dei due!"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa di Daniele De Rossi, valido per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Ferraris. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla cena con Francesco Totti (andata in scena lunedì 2 marzo al ristorante Rinaldi Al Quirinale) e ha svelato un simpatico retroscena che ha scatenato le risate dei giornalisti: "Chi ha pagato il conto? Nessuno dei due!".



