VIDEO - Gasperini: "Corsa Champions? L'obiettivo è stare dentro il più possibile in questi mesi. Le partite decisive saranno a maggio"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa di Daniele De Rossi, valido per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Ferraris. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla corsa Champions e sull'importanza degli impegni futuri: "Sono già due settimane belle ma non decisive. Io continuo a ripetervi che la decisione adesso è di stare dentro, poi ad aprile e di continuare a stare dentro poi a maggio. Le cose decisive saranno a maggio, sperando di poter giocare per l’Europa e di stare dentro. L’obiettivo adesso è stare dentro".

