Serie A: Roma sesta in classifica per ricavi dal main sponsor. Inter e Milan in vetta, la Juventus completa il podio

La Roma ha finalmente trovato il suo nuovo main sponsor e si tratta di Eurobet.live, che comparirà sulle maglie giallorosse a partire da questa stagione (forse già da domenica in occasione del big match contro il Como) e accompagnerà il club anche nel Centenario. La società capitolina incasserà 13-14 milioni di euro a stagione e con i bonus la cifra potrebbe arrivare a 16. Come rivelato dal portale, la Roma sale al sesto posto della classifica di Serie A per ricavi dal main sponsor: in vetta ci sono le due milanesi (Inter 30 milioni da Betsson e Milan 30 da Emirates, ma dall'annata 2026/27 i rossoneri dovrebbero incassarne 35) e a completare il podio la Juventus con i 28/30 milioni di Jeep e Visit Detroit. Al quarto posto c'è la Fiorentina (25 milioni da Mediacom) e la top 5 è completata dal Sassuolo (18 milioni da Mapei). Dopo l'accordo stipulato dalla Roma, l'unica a non avere ancora un main sponsor resta la Lazio.
La classifica completa dei club di Serie A
- Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
- Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
- Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
- Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
- Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
- Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
- Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione
- Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
- Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
- Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
- Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione
- Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione
- Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione
- Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione
- Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
- Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione
- Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione
- Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
- Cremonese – Iltainox: n.d.
- Lazio – nessun main sponsor
Facendo un paragone con i club europei, la Serie A è ben distante dagli incassi delle prime dieci società e a comandare la graduatoria è il Manchester City con ben 80 milioni a stagione percepiti da Etihad. Alle spalle dei Citizens ci sono Real Madrid, PSG e Manchester United, che guadagnano 70 milioni rispettivamente da Emirates, Qatar Airways e Snapdragon.
La top 10 in Europa per ricavi dal main sponsor
- Manchester City – Etihad: 80 milioni di euro a stagione
- Real Madrid – Emirates: 70 milioni di euro a stagione
- PSG – Qatar Airways: 70 milioni di euro a stagione
- Manchester United – Snapdragon: 70 milioni di euro a stagione
- Bayern Monaco – Deutsche Telekom: 65 milioni di euro a stagione
- Barcellona – Spotify: 65 milioni di euro a stagione
- Arsenal – Emirates: 60 milioni di euro a stagione
- Liverpool – Standard Chartered: 60 milioni di euro a stagione
- Tottenham – AIA: 47,5 milioni di euro a stagione
- Atletico Madrid – Riyadh Air: 40 milioni di euro a stagione
(calcioefinanza.it)