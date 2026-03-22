Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: out Celik e Koné

Oggi alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la trentesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figurano Zeki Celik e Manu Koné: il difensore e il centrocampista sono ai box per problemi fisici e non prenderanno parte alla partita odierna.
La lista dei convocati
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
(asroma.com)