Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: out Celik e Koné

Oggi alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la trentesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figurano Zeki Celik e Manu Koné: il difensore e il centrocampista sono ai box per problemi fisici e non prenderanno parte alla partita odierna.

La lista dei convocati

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

(asroma.com)