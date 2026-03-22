Roma-Lecce, Celik verso il forfait: pronto Rensch sulla fascia destra

La Roma si prepara alla sfida contro il Lecce con un possibile cambio forzato sulla corsia destra. Zeki Celik, infatti, va verso il forfait e difficilmente sarà a disposizione per il match, costringendo Gasperini a rivedere le scelte di formazione. Al suo posto è pronto Devyne Rensch che, come riporta il giornalista Filppo Biafora sul suo canale Telegram, è il candidato principale a partire dal primo minuto sulla fascia destra.