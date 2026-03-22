ROMA-LECCE: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo la sconfitta amara all'Olimpico, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League (persa 3-4), che, dopo l'1-1 dell'andata, hanno determinato l'eliminazione della Roma dalla competizione, la squadra di Gasperini è chiamata rispondere in campionato. Oggi alle ore 18:00, i giallorossi affrontano il Lecce, la squadra di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma tra il 2017 ed il 2019, nella 30a giornata di Serie A. Un appuntamento importante per recuperare punti su Como (in campo oggi, alle 12:30, con il Pisa) e Juve (che ieri ha pareggiato con il Sassuolo) che sono le dirette concorrenti per il quarto posto.

Pochi dubbi per Gian Piero Gasperini. A difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini, Ndicka ed uno tra Ghilardi ed Hermoso. Sulle corsie spazio a Rensch ( Celik verso il forfait ) e Tsimikas, con Pisilli (Occhio però ad El Aynaoui) e Cristante in mezzo al campo. Pellegrini e Vaz, al debutto dal 1' dietro a Malen. Nel caso il giocatore marocchino partisse titolare a centrocampo potrebbe esserci l'avanzamento di Pisilli sulla trequarti ai danni di Vaz

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Roma-Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Now.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini, Vaz; Malen.

All. Gasperini

LECCE (4-2-3-1): Falcone; D.Veiga, Siebert, T.Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic

All. Di Francesco

LE QUOTE

ROMA-LECCE 1 X 2 EUROBET 1.47 4.10 7.60 SNAI 1.45 4.25 8.00 PLANETWIN365 1.48 4.00 7.75 SISAL 1.45 4.25 8.00

LR24