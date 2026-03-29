Marcandalli: "Il paragone di De Rossi con Rudiger? Devo migliorare in alcuni aspetti"

SKY SPORT - Alessandro Marcandalli, giovane difensore del Genoa, è stato paragonato da Daniele De Rossi ad Antonio Rudiger, ex difensore della Roma ed ex compagno del tecnico del Grifone, Ecco il suo commento: "L’elogio mi ha fatto molto piacere, mi dà benzina per continuare nel mio lavoro. Ricordo il primo Rudiger a Roma, era un difensore completo. Mi ci rivedo, ma devo migliorare in alcuni aspetti: lui era aggressivo e bravo con la palla”.