Lecce, la gioia di Banda dopo lo spavento: ieri dimesso dall'ospedale e oggi la nascita della figlia

Splendida notizia in casa Lecce. Lameck Banda, l'attaccante che si era accasciato a terra nel corso della partita con il Napoli dopo un colpo al petto, è stato dimesso nella giornata di ieri dall'ospedale Cardarelli di Napoli ed è riuscito a tornare in Puglia per assistere alla nascita della figlia Rumi Ezlyn nella mattinata odierna. Ecco la nota del club salentino: "La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!".

Restano comunque da valutare le condizioni di Banda in vista della partita contro la Roma, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico, e la decisione finale sarà presa dall'allenatore Eusebio Di Francesco.

❤️ La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn.

L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata! pic.twitter.com/VgYXYJKyOm — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 16, 2026



