Lecce, buone notizie per Banda: esami negativi, dimesso dall'ospedale. Il calciatore: "Grazie a tutti coloro che si sono interessati. Sto bene" (FOTO)

Arrivano buone notizie riguardo le condizioni di Lameck Banda. Come riportato ufficialmente dal Lecce tramite i propri canali social, l'esterno zambiano è stato dimesso nella mattinata di oggi dall'ospedale Cardarelli di Napoli.

Il calciatore era stato trasportato in ospedale in seguito a un brutto scontro di gioco avvenuto durante la sfida di ieri contro i partenopei, destando inizialmente molta preoccupazione. Fortunatamente, la serie di accertamenti clinici a cui è stato sottoposto nelle ultime ore ha dato esito negativo, escludendo complicazioni gravi. Il giocatore potrà dunque fare rientro a casa e seguire l'iter di recupero.

Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo. pic.twitter.com/yTSg19h5zt — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 15, 2026





A rassicurare ulteriormente l'ambiente ci ha pensato lo stesso calciatore attraverso i propri canali social. Con una storia pubblicata sul suo profilo social, Banda ha voluto ringraziare tutti per l'affetto ricevuto: "Grazie di cuore a tutti coloro che si sono interessati a me e hanno inviato messaggi di supporto. Apprezzo davvero il vostro amore e la vostra preoccupazione. Voglio farvi sapere che sto bene e che rimango positivo. Le vostre preghiere e il vostro incoraggiamento significano molto per me".