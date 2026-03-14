Lecce, malore per Banda durante la sfida con il Napoli

Momenti di grande apprensione allo stadio Diego Armando Maradona durante il match tra Napoli e Lecce, valido per la 29ª giornata di Serie A. All'86' minuto di gioco, l'attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato improvvisamente al suolo nei pressi della panchina partenopea, pochi minuti dopo aver subito un colpo all'altezza dello sterno. La gravità della situazione è apparsa subito evidente, spingendo gli staff medici di entrambe le squadre a intervenire congiuntamente sul terreno di gioco per prestare i primi soccorsi. Dopo alcuni minuti di preoccupazione da parte di tutti i calciatori in campo, l'esterno zambiano è stato portato fuori in barella, tra gli applausi d'incoraggiamento di tutto lo stadio.

Appena lasciato il rettangolo verde, il calciatore è stato caricato in ambulanza e sarà probabilmente trasportato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti necessari. Il Lecce sarà il prossimo avversario della Roma: la sfida dello Stadio Olimpico, in calendario per domenica prossima 22 marzo, passa in secondo piano in attesa di capire l'evoluzione delle condizioni cliniche del giocatore.