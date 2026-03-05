Genoa-Roma: Dybala a rischio a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Out Hermoso e Soulé

Domenica alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Luigi Ferraris il match tra Genoa e Roma, valido per la ventottesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini deve fare i conti con diversi indisponibili e rischia di dover rinunciare nuovamente a Paulo Dybala : l'attaccante argentino si era allenato questa mattina con il resto del gruppo, ma è stato costretto a fermarsi dopo pochi minuti dall'inizio della seduta a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Restano da valutare, quindi, le sue condizioni in vista del match di domenica. Saranno assenti, invece, Mario Hermoso e Matias Soulé: il difensore e l'ala stanno continuando a lavorare a parte e non saranno a disposizione.