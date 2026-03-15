FOTO - Como-Roma 0-1 HT

La Roma chiude in vantaggio la prima frazione di gioco al Sinigaglia, affidandosi al cinismo del suo capocannoniere e ai riflessi del suo portiere. I giallorossi sbloccano il match già al 7' grazie a Donyell Malen, glaciale nel trasformare un calcio di rigore guadagnato da un rapace El Shaarawy, abile ad approfittare di un clamoroso pasticcio in costruzione di Sergi Roberto e Diego Carlos. Nonostante il vantaggio lampo, la squadra di Gasperini è costretta a subire il costante palleggio dei padroni di casa, che sfiorano il pareggio a più riprese. A blindare lo 0-1 ci pensa uno Svilar monumentale, autore di tre parate decisive su Nico Paz e Alex Valle, l'ultima delle quali proprio in pieno recupero per strozzare in gola l'urlo dei lariani. Ecco le immagini del primo tempo:



