Como-Roma, infortunio per Celik: problema al polpaccio, entra Tsimikas al 70'

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini durante la ripresa di Como-Roma. Al minuto 70, Zeki Celik è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Il terzino turco si è accasciato a terra accusando un forte dolore al polpaccio destro, lasciando intendere fin da subito di non poter proseguire il match.
Il tecnico giallorosso, che aveva appena effettuato due sostituzioni, è stato così obbligato a giocarsi immediatamente il terzo slot per inserire Kostas Tsimikas al posto dell'ex Lille. Le condizioni del difensore verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico a Trigoria per scongiurare una lesione muscolare in vista dei prossimi impegni ravvicinati.