Como-Roma, GASPERINI: "Il rosso di Wesley ha cambiato la gara, ma non è la prima volta che i lariani cercano queste situazioni. Celik? Spero solo crampi"

La Roma cade 2-1 in casa del Como e abbandona la zona Champions League, scivolando addirittura al sesto posto in classifica e a -3 proprio dai lariani quarti. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di cronisti. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

GASPERINI A SKY SPORT

C’è una partita fino al 59', poi i problemi...

“Si sono verificate tre situazioni importanti, nelle prime due non siamo riusciti a difendere. Stiamo recuperando dei giocatori, ma hanno tutti avuto degli acciacchi. Subiamo la velocità dei giocatori che entrano dalla panchina. La situazione di Malen è veramente un peccato. Su quella di Wesley vorrei sorvolare...”.

Vuole rivedere le immagini dell'espulsione?

“Fatele vedere… Questo non è niente perché ci sono anche altre immagini in cui si vede che si sposta. Sicuramente cambia la partita, non è la prima volta che il Como usufruisce queste situazioni. Sicuramente lo fa un po' troppo, ma questo è il calcio. Oggi non entro nel merito, ho parlato in altri momenti”.

L’avevi preparata bene nonostante i pochi giorni a disposizione...

“Questi ragazzi stanno dando il massimo anche in situazioni di difficoltà. El Shaarawy è stato fuori 40 giorni, Hermoso idem. Non posso rimproverare nulla. Non ci sta girando bene, a Genova c’era un rigore clamoroso per noi per poter vincere la partita. Giovedì sappiamo di avere una partita importantissima, poi il Lecce e la sosta. Speriamo di raccogliere quello che non siamo riusciti a raccogliere nelle ultime giornate”.

Si è dovuto adattare molto a Roma: è questo il rammarico principale?

“Stavano entrando Venturino e Vaz e avrei fatto questi cambi. A Roma ho dovuto adattarmi molto di più, non sempre ho potuto fare questo anche da altre parti. C’è stata difficoltà a reperire i giocatori ma ci siamo adattati bene nelle altre partite. Siamo ancora dentro ai nostri obiettivi, dobbiamo pensare a giovedì. Questi ragazzi sono straordinari per attaccamento. Abbiamo anche tanti giovani e in queste situazioni peccano un po' ma adesso pensiamo a giovedì che sarà un’altra partita importante”.

GASPERINI A DAZN

La partita è cambiata intorno al 60’. Dalla panchina ha segnalato ai difensori i tagli. Vuole commentare l’espulsione?

“Ho già commentato, è inutile continuare a commentare questo andamento del calcio, soprattutto sulle simulazioni. Questo è un episodio pesante, come è stato quello del pareggio. Loro fanno bene questi tagli. Nel primo tempo sui lanci lunghi abbiamo difeso bene. Qui forse c’è stata un po’ di fatica e velocità loro. Poi c’è stato l’episodio di Malen sull’1-1 che poteva riportarci in vantaggio… Sicuramente ci mettiamo del nostro, un po’ non è un gran momento. Sono episodi troppo eclatanti per passare così inosservati”.

Non la preoccupa il fatto che tranne Malen non riuscite a essere pericolosi?

“Difendiamo anche bene. Se lui ha sempre queste situazioni limpide vuol dire che la squadra lavora bene per costruirle. La squadra ha fatto bene la sua partita. Nel primo tempo dovevamo fare attenzione a questi lanci del portiere, ma scaliamo bene. Nel secondo tempo stavamo facendo anche meglio, c’erano tutte le condizioni. È anche vero che il Como ha inserito calciatori importanti. La vera difficoltà è stata l’inferiorità numerica, prima non c’è mai stata difficoltà”.

Quanto conta la testa ora che arriva un’altra gara importantissima?

“Questi sono ragazzi straordinari, alcuni giovanissimi, altri hanno un grande attaccamento. Dobbiamo solo cercare di stare bene e recuperare al meglio alcuni giocatori che stanno uscendo da degli acciacchi. Però c’è sempre una squalifica o qualcosa che ci toglie un po’ di continuità. Se riusciamo ad avere il nostro blocco solito torniamo a fare risultati. Giovedì abbiamo una partita importante e non abbiamo tempo per piangerci addosso”.

Complimenti perché, al di là del punteggio, noi ci siamo divertiti tanto.

“Questo è importante”.

Come sta Celik?

“È un problema al polpaccio. Speriamo fosse solo un principio di crampi perché per noi è un giocatore che può fare più ruoli. L’avrei spostato in difesa, però non è stato possibile. Speriamo che possa recuperare per giovedì”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Nelle ultime giornate gli episodi stanno incidendo...

"Sono abbastanza evidenti, non sono io a dover entrare in merito ad altri discorsi. Mi dispiace perché usciamo da due partite dove il limite tra la vittoria e la sconfitta era molto sottile, però chiaramente poi il risultato finale è questo, dobbiamo guardare avanti".

Malen resterà o tornerà all'Aston Villa?

"Non lo so, chiedetelo alla società a maggio o giugno. Deciderà la società cosa fare con Malen. La Roma ha un riscatto, quando lo eserciterà vedremo".

Come si riparte ora?

"Questi ragazzi reagiscono sempre. Lo hanno fatto dopo Genova e dopo Bologna. In questo momento dobbiamo recuperare la condizione, El Shaarawy ed Hermoso erano fuori da tanto, poi abbiamo delle squalifiche che a turno pesano. Ma finché siamo stati in undici la partita è stata equilibrata e abbiamo avuto occasioni".

Roma molto passiva...

"Il Como è una squadra forte. Non so cosa vi aspettavate, ma il primo gol è frutto dell'aggressività e le occasioni di Malen e Pellegrini erano clamorose. Partita non facile, il Como è indubbiamente una squadra di valore. Rispetto l'analisi ma avevamo un avversario forte di fronte. Noi avevamo tanti giocatori in difficoltà, nella ripresa sono entrati dei giocatori del Como che hanno dato una accelerata. Noi non siamo nelle migliori condizioni, dobbiamo riprenderci".

Il Como vi ha sorpreso?

"Il Como aveva già fatto questa difesa a tre, ma ha più alternative nel modo di giocare. Ramon si inseriva per i lanci lunghi del portiere, ma siamo riusciti a gestirla bene. Non siamo stati bravi tecnicamente a creare di più, però abbiamo gestito bene il vantaggio e nel secondo tempo potevamo fare un po' meglio. Ha cambiato tutto l'espulsione. In 10 e con giocatori così bravi e veloci è stata una sofferenza".