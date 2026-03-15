Bologna, Italiano sceglie il turnover massiccio contro il Sassuolo: fuori anche i tre attaccanti in vista del ritorno con la Roma

Vincenzo Italiano scopre le carte e lancia un segnale chiarissimo alla Roma. In occasione del match di campionato contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna ha deciso di ricorrere a un turnover massiccio, preservando gran parte dei titolari in vista del ritorno degli ottavi di Europa League in programma giovedì prossimo nella Capitale. Rispetto alla formazione scesa in campo giovedì scorso al Dall'Ara contro i giallorossi sono tanti cambi di formazione. Italiano ha infatti concesso un turno di riposo a Freuler, Ferguson, Pobega e Joao Mario, oltre a cambiare l'intero fronte offensivo: fuori Castro, Bernardeschi e Rowe. Al loro posto spazio a Dallinga come terminale offensivo, supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, con Moro e Sohm a fare diga in mediana.

Una mossa che conferma quanto il club rossoblù punti sul match dell'Olimpico dopo l'1-1 dell'andata, lasciando riposare i calciatori più importanti per averli al massimo della condizione nella sfida decisiva contro la squadra di Gasperini.



